La nota azienda Aia ha richiamato dal mercato, in via precauzionale, due lotti di prodotti, nello specifico spinacine e cotolette di tacchino. L’avviso per consumatori è stato pubblicato sul sito web dall’azienda e su quello del Ministero della Salute.

Il richiamo è stato deciso da Aia a seguito delle procedure di autocontrollo e riguarda esclusivamente i seguenti prodotti: ‘Spinacine Aia‘ da 220 grammi e 440 grammi (lotto 07258020) con scadenza 8 giugno 2019; ‘Bigger Xxl Aia‘ da 280 grammi (lotto 07258011) con scadenza 8 giugno 2019.

L’azienda invita i consumatori che avessero già acquistato i prodotti indicati a riconsegnare le confezioni ai punti vendita in cui hanno effettuato l’acquisto: gli stessi punti vendita procederanno alla sostituzione o all’eventuale rimborso.