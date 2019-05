Roma: turista americano entra nella Fontana di Trevi: multa di 450 euro

Questa mattina, un turista americano è entrato nella Fontana di Trevi ed è stato bloccato da una pattuglia del I gruppo Centro “Ex Trevi” della polizia locale di Roma Capitale.

L’uomo, 26enne originario di New York, ha dichiarato di non aver visto i cartelli indicanti il divieto e di volersi bagnare nella fontana per celebrare la bellezza del monumento. Gli agenti sono riusciti a identificarlo dopo diversi tentativi, non solo perché privo di documenti ma anche perché non ricordava dove fosse il suo alloggio.

Il 26enne è stato sanzionato con una multa di 450 euro.