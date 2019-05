Roma: uomo di 61 anni muore schiacciato dal suo trattore

Un pensionato italiano di 61 anni è morto schiacciato dal suo trattore. E’ accaduto questo pomeriggio poco dopo le 14 ad Artena, comune dei Castelli Romani. L’uomo – secondo quanto si apprende – era salito sul suo mezzo agricolo per fare dei piccoli lavori nel suo terreno agricolo nella frazione di Selvatico, ma sembrerebbe che il trattore sia andato a finire in una buca e si sia capovolto con l’uomo che non ha potuto far nulla per mettersi in salvo. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la salma del 61enne trasportata presso l’ospedale di Tor Vergata per l’autopsia. Indagano i carabinieri.