Rovigo: bus a fuoco, tutti illesi i 20 studenti a bordo

Alle 07:30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 482 a Giacciano con Baruchella (Rovigo) per l’incendio di un bus di linea: tutti illesi i 20 studenti a bordo. Il conducente mentre percorreva la strada all’altezza del centro commerciale ‘Il Faro’ ha notato che qualcosa non andava, si è fermato facendo scendere gli studenti, mentre il pullman prendeva fuoco.

I pompieri accorsi da Castelmassa e Rovigo, hanno spento le fiamme del pullman, andato completamente distrutto. Sul posto le forze dell’ordine per la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la rimozione del mezzo.