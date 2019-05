Royal Baby in arrivo: Meghan è entrata in travaglio, a breve l’annuncio tanto atteso. Sarà femmina?

La duchessa di Sussex, Meghan Markle, ha appena cominciato il travaglio preparandosi per il parto e l’arrivo del royal baby. Lo riferisce Sky News citando proprie fonti. Per settimane la data della nascita del primo figlio di Meghan e Harry è rimasta riservata. E da Buckingham Palace è arrivata la conferma che Meghan, 37enne ex attrice americana moglie del principe Harry, è in travaglio e sta per partorire il loro primogenito o primogenita. La notizia è trapelata poco fa sulla stampa britannica. Secondo il Sun online, la Duchessa di Sussex, affiancata dal marito, potrebbe partorire a Windsor, dove la coppia risiede. Harry e Meghan non hanno mai rivelato il luogo in cui intendono far nascere il primo figlio, settimo nella linea ereditaria al trono britannico. Secondo la stampa britannica la data del termine della gravidanza era lo scorso 28 aprile.

Buckingham Palace ha riferito che “un annuncio verrà fatto a breve“. Harry e Meghan qualche tempo fa avevano fatto sapere che non avrebbero rivelato subito la nascita del loro primo bebè, preferendo dare la notizia in un secondo momento per dare il tempo alla famiglia di trovare il suo nuovo equilibrio. Il sesso del nascituro sarà una sorpresa non solo per il Regno Unito ma anche per gli stessi neo-genitori che hanno scelto di non saperlo prima del parto. Nei giorni scorsi diversi rumors britannici avevano fatto diffondere la notizia che il piccolo fosse già nato.

Non è chiaro se Meghan, che voleva partorire a casa, sia stata trasferita in ospedale: tra le strutture ‘papabili’ c’erano il Frimley Park in Surrey – dove ha partorito i due figli la contessa di Wessex, la moglie di Edoardo, l’ultimo figlio di Elisabetta II – oppure il Kensington Wing al Chelsea and Westminster Hospital, dove ha dato alla luce i suoi gemelli Amal Clooney, la moglie della star hollywoodiana, molto amica di Meghan. Sicuramente al suo fianco, oltre il principe Harry, anche la madre Doria Ragland, volata da Los Angeles il mese scorso per stare accanto alla figlia nelle ultime settimane della gravidanza e poi durante il parto.