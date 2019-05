Royal Baby: Meghan Markle ha partorito in ospedale

Meghan Markle avrebbe partorito in ospedale: secondo quanto rivela il Daily Mail, domenica 5 maggio, il giorno prima della nascita del nuovo Royal Baby, una squadra di Scotland Yard e il principe Harry hanno accompagnato la duchessa in una struttura londinese. Il primogenito dei Duchi di Sussex avrebbe visto la luce al Portland Hospital (un parto standard costa 15mila sterline) dove sono nate le principesse Beatrice e Eugenie.

Buckingham Palace rifiuta di commentare l’ipotesi di un parto in ospedale, ma alcune fonti lo avrebbero confermato al Daily Mail. Nelle scorse settimane si vociferava che l’ex attrice americana sperava di potere mettere al mondo il suo primogenito in casa, ma le cose non sarebbero andate secondo i suoi desideri.

La duchessa, 37enne, “primipara attempata”, era in ritardo di una settimana rispetto alla data presunta del parto.

Restano da stabilire il titolo del piccolo – deciderà la bisnonna, la regina Elisabetta – e il nome: Harry ha preso un po’ di tempo “per pensarci” assieme alla consorte (il favorito delle ultime ore dei bookmaker è Alexander, ma la lista è lunga, e comprende anche Arthur e Albert).