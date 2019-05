Russia, a Dedilovo si apre una gigantesca voragine profonda 15 metri: a rischio una casa vicina, allarme tra i residenti [VIDEO]

incredibile in Russia! Il suolo è collassato a Dedilovo, circa 200km a sud di Mosca, vicino ad una casa privata, allarmando i residenti. La voragine che si è prodotta è profonda 15 metri, cioè quanto un edificio di 5 piani! Nel video in fondo all’articolo troverete le spaventose immagini dall’alto e dall’interno dell’enorme voragine. I residenti sono stati avvisati di non avvicinarsi al bordo del gigantesco buco nel suolo poiché è molto instabile. Il bordo si trova a soli 40 metri dalla casa, che potrebbe essere ingoiata. Ci sono, inoltre, impressionanti fratture che corrono in tutte le direzioni dalla crescente voragine.

Molto probabilmente, il fenomeno si è verificato a seguito dell’erosione della roccia calcarea. Le autorità locali hanno solo chiuso il pericoloso sito intorno alla voragine, senza commentare l’evento. Secondo i residenti locali, simili collassi del terreno sono comuni nell’area, ma questa è la prima volta che una voragine così grande si apre così vicino ad un edificio, quasi ingoiandolo.