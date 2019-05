Russia: esplosione nel laboratorio di un impianto chimico, 3 vittime confermate

Tre impiegati sono rimasti uccisi in Russia, in un’esplosione avvenuta in un laboratorio di un impianto chimico nella regione di Perm: lo rende noto il dipartimento regionale del ministero delle Emergenze, citato da Interfax.

“Un incidente si è verificato durante i lavori di riparazione presso un impianto di produzione di ammoniaca della Uralchem, nella città di Bereznyaki, e tre lavoratori sono rimasti uccisi“. L’incidente avvenuto nell’impianto, prosegue la nota, non rappresenta alcuna minaccia per l’ambiente e la popolazione.