Salute: check up gratis e sport, Longevity Run per invecchiare bene

Sport, buone abitudini, controlli medici e informazioni per battere il ‘cattivo invecchiamento’ e guadagnare una terza o quarta età sana e serena. Sono gli ingredienti della Longevity Run, la corsa dedicata allo stile di vita attivo giunta alla sua seconda edizione, promossa dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e presentata a Roma.

Il primo appuntamento è previsto il 10 maggio, nella capitale, allo stadio ‘Nando Martellini’ delle Terme di Caracalla, per una giornata dedicata a prevenzione, salute e sport. Madrina della corsa sarà Sofiia Yaremchuk, campionessa di mezzofondo. Previste altre due tappe in Emilia Romagna il 26 maggio a San Gabriele Piozzano (Piacenza) e in Trentino Alto Adige il 3 agosto a Madonna di Campiglio (Trento).

“Con la Longevity Run – ha aggiunto Francesco Landi, docente presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’unità di riabilitazione e medicina fisica del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs – puntiamo ad indagare e diffondere le evidenze scientifiche su una longevità in buona salute fisica e mentale. Per invecchiare bene è importante prendersi cura di se stessi già da giovani e da adulti. La longevità infatti non è un dono di natura ma si conquista passo dopo passo con uno stile di vita corretto e con una adeguata prevenzione“.

“Eventi come questo – ha spiegato Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs – testimoniano il nostro impegno che partendo del rigore scientifico arriva alla divulgazione. Il grande valore aggiunto di questa manifestazione è quello di portare concretamente stili di vita e informazioni scientifiche rigorose in maniera capillare alle persone. Quest’anno ci sono altre due tappe, oltre a Roma, a San Gabriele Piozzano (Piacenza) e Madonna di Campiglio (Trento) e collaboreremo con le altre istituzioni del territorio“.

A Roma, il 10 maggio, a partire dalle 10 del mattino e fino alle 19, l’équipe di medici del Policlinico Gemelli offrirà a check-up gratuiti sui 7 parametri di salute cardiovascolare: misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo, calcolo dell’indice di massa corporea, valutazione dello stile di vita e delle abitudini alimentari e analisi di alcuni parametri di performance funzionali, come la forza muscolare e la funzione respiratoria. Questi gli elementi comporranno lo screening e saranno poi registrati in una scheda di valutazione personale che conterrà i risultati e i consigli per perseguire un corretto stile di vita. Al termine delle visite, dalle 19.30, avrà inizio l’attività sportiva: un circuito che combinerà elementi di fitness, ciclismo e corsa, messo a punto da Purosangue, progetto internazionale di running solidale.

Nel corso della presentazione dell’evento, Daniele Frongia, assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini di Roma Capitale ha sottolineato l’importanza di sostenere “iniziative di carattere ludico-sportivo, per sensibilizzare i cittadini sul ruolo fondamentale dei sani stili di vita in funzione della tutela e del mantenimento della propria salute“. La manifestazione di quest’anno, è stata sostenuta da diversi sponsor, tra questi Fox Networks Group Italy, che attraverso il canale della piattaforma SkyFoxLife, ha realizzato, a supporto della manifestazione, una campagna con 7 spot che sottolineano i 7 segreti per essere ‘bella e in forma’ che rappresentano i parametri della salute certificati dalla Fondazione Gemelli. A presentare l’evento, oggi a Roma, anche Milly Carlucci che, per il prossimo anno ha proposto la presenza, nell’area delle attività sportive, di una ‘squadra di ‘Ballando con le stelle’.