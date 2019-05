Salute: Class Action sugli integratori alla curcuma ritirati

L’Associazione Codici ha deciso di avviare una class action per il risarcimento danni collegato ai casi di epatite associati agli integratori alla curcuma. Sono saliti infatti a 11 gli episodi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di alcuni prodotti.

Mentre sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorità sanitarie per individuare la causa responsabile dei casi di epatite, il ministero della Salute invita i consumatori a sospendere temporaneamente il consumo di tali prodotti, a titolo precauzionale.

“I consumatori che hanno acquistato i prodotti segnalati possono rivolgersi allo Sportello nazionale telefonando al numero 06.5571996 oppure scrivendo all’indirizzo email segreteria.sportello@codici.org”, scrive il Codici in una nota.