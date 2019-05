Salute: “Il cervello femminile sopporta di più il dolore”

Sono le donne le più capaci di lottare per sopportare il dolore cronico. Spesso lo scacciano mentalmente, simulano di stare bene e stringono i denti, magari perché troppo occupate a gestire casa e lavoro. E’ quanto emerge dal VII Congresso Federdolore-Sicd in corso a Roma.

Il dolore cronico, ricordano gli esperti, vede una prevalenza femminile con oltre 10 milioni di donne alle prese con il dolore cronico dovuto soprattutto a emicrania, fibromialgie, lombalgie, dolore pelvico e post operatorio. In generale un italiano su 4 (circa 15 milioni di italiani) soffre di dolore cronico, di cui circa la metà ha meno di 50 anni e 1/5 soffre da oltre vent’anni. Il dolore viene sopportato o sottovalutato in quasi 1/3 dei casi (29%) oppure curato con antidolorifici non specifici (23%). E a soffrirne più spesso sono proprio le donne.

“Questo conferma un aspetto culturale presente nell’immaginario comune: si pensa che la donna sia predisposta a sopportare il dolore, come se avesse una maggiore resistenza”, spiega Giuliano De Carolis, presidente Federdolore-Sics. Il merito è invece nella forza adattativa tipica delle donne. “La maggiore suscettibilità al dolore trova ragione anche nelle proprie caratteristiche di genere, che si manifestano a livello sensitivo ed emotivo per differenze anatomiche, ormonali e fisiologiche. Spiego sempre che è normale sopportare il dolore, ma senza esagerare – conclude – perché rivolgersi agli specialisti giusti mette al riparo da ripercussioni sulla propria qualità di vita”.