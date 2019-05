Salute: la mamma di Lady Gaga tra le nuove ambsciatrici Oms

C’è anche la mamma di Lady Gaga, Cynthia Germanotta, fra le quattro nuove ambasciatrici ‘di buona volontà’ annunciate dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo discorso di apertura della 72.esima Assemblea mondiale della Salute oggi a Ginevra. Oltre alla signora Germanotta, presidente della Fondazione ‘Born This Way’, creata insieme alla figlia, e che sarà ambasciatrice per la Salute mentale, le altre testimonial sono Alisson Becker, portiere della nazionale brasiliana e del Liverpool, e la brasiliana Natalia Loewe Becker, medico e avvocato specializzato nel settore della Salute, nominate ambasciatrici per la promozione della Salute e, infine, l’ex presidente della Liberia Ellen Johnson Sirleaf ambasciatrice per gli operatori sanitari.