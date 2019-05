Salute: le patologie a cui possono andare incontro le ginocchia

Ancora una ricca puntata di Buongiorno benessere, la trasmissione di Rai 1 condotta da Vira Carbone, in onda sabato 11 maggio alle 10.40. Si affronteranno tutte quelle patologie a cui possono andare incontro le ginocchia nell’arco di una vita: da quelle sportive a quelle legate a malattie come l’artrosi. Se ne parlerà con due autorità in materia: il prof. Giuliano Cerulli, docente di Traumatologia dello sport all’Università di Hiroshima e il dott. Giovanni Di Giacomo, responsabile medico dell’ATP e della WTA, le associazioni che comprendono i più grandi tennisti professionisti del mondo. Si passerà poi ai problemi circolatori con il prof. Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e con il professor Yamume Tshomba, direttore del reparto di Chirurgia vascolare del Policlinico Gemelli di Roma.

Con il prof. Antonio Moschetta, ordinario di Medicina interna all’Università di Bari e con la nutrizionista Alessandra Rossi, si tratterà una patologia molto comune: la stitichezza. Mentre la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa, e il prof. Andrea Fabbri, associato di Endocrinologia all’Università di Tor Vergata di Roma, racconteranno tutti quei cambiamenti ormonali che si verificano intorno alla mezza età. Non mancheranno i servizi degli inviati e lo spazio dedicato alla cucina con lo chef Alessandro Circiello.