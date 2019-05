Salute: un’app amica del respiro per chi soffre di asma e Bpco

Un’App amica del respiro, per chi è senza fiato a causa di malattie ‘ladre d’aria’ come l’asma e la Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva). Una sorta di ‘assistente virtuale’ che aiuta i pazienti a controllare i sintomi, valutarne l’impatto sulle attività quotidiane e seguire correttamente la terapia. Si chiama ‘Io respiro’ ed è l’applicazione che accompagna la campagna educazionale ‘Applichiamoci per respirare meglio’, partita in occasione della Giornata mondiale dell’asma, che si celebra ogni anno a maggio. L’iniziativa di sensibilizzazione promossa da Federasma e allergie onlus, Società italiana di penumologia (Sip), e Società italiana di medicina generale (Simg) con il contributo incondizionato di Chiesi Italia, mira a informare la popolazione sui corretti stili di vita per la prevenzione delle malattie respiratorie croniche, incoraggiare la diagnosi precoce e promuovere l’aderenza alla terapie. A partire da maggio e per tutto il 2019, saranno organizzate giornate di screening e consulti medici gratuiti presso gli ospedali, gli ambulatori di medicina generale e le piazze di diverse città italiane. Anche perché, evidenzia oggi in occasione di un incontro a Milano Francesco Paolo Lombardo, Macroarea cronicità della Simg, “arrivare precocemente alla diagnosi è fondamentale per intraprendere il prima possibile una terapia appropriata”. Informazioni e consigli per respirare meglio saranno disponibili sui social network, dove sarà possibile rimanere aggiornati sulle prossime tappe della campagna. Tra gli strumenti a disposizione dei pazienti, c’è anche l’App Io respiro. Per chi soffre di malattie respiratorie, infatti, la cura non è un processo automatico, ma un’esperienza emotivamente intensa, in particolare se colpisce in giovane età, determinando una difficile accettazione della malattia e discontinuità nell’assunzione dei farmaci, evidenziano gli esperti. È il caso dell’asma che interessa in Italia oltre 450 mila persone tra i 15 e i 24 anni e dei pazienti con Bpco, oltre 3,5 milioni di italiani.

“Per le malattie croniche, già dopo pochi mesi, si registra un drastico calo dell’aderenza che tra i soggetti asmatici può arrivare anche a meno del 15%”, afferma Carlo Lombardi, Responsabile Unità di Allergologia e Pneumologia, Ospedale Poliambulanza di Brescia. Si calcola che circa il 30% dei soggetti in trattamento, sia per asma sia per Bpco, non è aderente alla terapia prescritta, in particolare nei periodi in cui si registra un miglioramento della sintomatologia. “Molti pazienti asmatici fanno affidamento sulla terapia sintomatica ‘al bisogno’, a scapito della terapia di fondo. Inoltre, l’utilizzo in alcuni casi di più inalatori genera confusione, che si unisce al disagio provato per la malattia, in particolare in giovane età, e concorre all’abbandono della terapia”, aggiunge Carlo Filippo Tesi, Presidente di Federasma e allergie Onlus. “Per questo motivo, l’alleanza medico-paziente ha un valore fondamentale”. L’App, continua Lombardi, “è stata sviluppata per misurare il grado di intensità del disturbo, chiedendo al paziente una valutazione dei propri sintomi, e per facilitare la sua partecipazione attiva alle raccomandazioni sul programma terapeutico. Questo strumento risulta utile anche per i medici, in quanto fornisce indicazioni importanti rispetto al comportamento del paziente in termini di aderenza alla terapia prescritta”.