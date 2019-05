Torna SANA, il Salone del biologico e del naturale: appuntamento in Fiera a Bologna dal 6 al 9 settembre

SANA – Salone internazionale del biologico e del naturale è in programma dal 6 al 9 settembre presso il Quartiere fieristico di Bologna la 31ª edizione della manifestazione di riferimento in Italia per il biologico e il naturale, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con FederBio e AssoBio.

LE AREE DELLA RASSEGNA ESPOSITIVA

Nuovo layout per SANA – Salone internazionale del biologico e del naturale che accoglierà espositori e visitatori nei padiglioni 25 e 26 e in quelli di ultima generazione 28, 29 e 30, inaugurati nell’autunno dello scorso anno. Le nuove strutture sono il primo step di un importante piano di sviluppo e revamping del Quartiere fieristico di Bologna che determinerà un ulteriore ampiamento della superficie espositiva a disposizione dei grandi eventi.

Il coinvolgimento dei nuovi padiglioni ha consentito l’articolazione di un layout ancora più funzionale alla valorizzazione della proposta espositiva di SANA 2019.

Accessibile direttamente dall’Ingresso Nord, SANA FOOD sarà ospitato nei padiglioni 29 e 30 e avrà per protagoniste le aziende del settore alimentazione biologica che desiderano incontrare professionisti e buyer del comparto.

In mostra a SANA, da venerdì 6 a lunedì 9 settembre, le principali novità per alimenti freschi e confezionati, prodotti lattiero-caseari e gelati, alimenti a base di carne e di pesce, oli, pasta, riso, cereali, dolci e prodotti da forno, alimenti dietetici, miele e conserve, vini, bevande e in generale ciò di cui si compone l’offerta biologica italiana e internazionale.

Si colloca ai padiglioni 25 e 26 – più vicini all’ingresso Ovest Costituzione – SANA CARE&BEAUTY, lo spazio dedicato a business e networking per gli operatori e i professionisti del comparto erboristeria, cosmetica e parafarmacie, che ospita le aziende produttrici di cosmetici biologici e naturali, prodotti per la bellezza e la cura del corpo, integratori alimentari, prodotti e servizi naturali per la cura della persona.

È all’interno del padiglione 28, adiacente all’Ingresso Nord, che sarà possibile provare e acquistare tutti i prodotti del settore GREEN LIFESTYLE: tecnologie e soluzioni ecocompatibili, tessuti naturali, proposte alternative per l’abitazione e l’ufficio ecologici, oltre a prodotti per hobby, tempo libero e per le persone che desiderano rispettare l’ambiente nella loro quotidianità.

L’offerta di SANA MARKET, ovvero l’insieme delle opportunità di acquisto per i visitatori, si completa con l’ampia selezione di alimenti bio, cosmetici e integratori biologici e naturali, presentati e messi in vendita direttamente dalle aziende espositrici.

I NUMERI CHE RACCONTANO LA CRESCITA

SANA segue il settore e lo anticipa, presenta prodotti di tendenza e in anteprima, oltre a fare formazione di altissima qualità, registrando di anno in anno successi importanti.

Successo confermato anche nel 2018 con 52.000 mq di superficie lorda, più di 950 prodotti novità, circa 2.000 incontri tra aziende espositrici e buyer internazionali, decine di convegni (+27% per gli appuntamenti dedicati alla formazione di SANA Academy) e più di 100 iniziative in città.

SANA 2019: I CONTENUTI

Non solo business. SANA, parallelamente al momento commerciale, fa cultura attraverso i numerosi incontri per i professionisti e per il pubblico. Ne sono un esempio i seminari di SANA ACADEMY e la presentazione dei dati dell’OSSERVATORIO SANA in programma durante la manifestazione.

Ad arricchire la proposta della rassegna anche i momenti di intrattenimento previsti in città, pensati per portare i valori di SANA oltre i confini del Quartiere fieristico.

PATROCINI E PARTNERSHIP CHE CONTANO

SANA, organizzato in collaborazione con FederBio e AssoBio con il supporto di ITA – Italian Trade Agency, ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

A questi partner importanti si aggiungono tutti gli attori del comparto, vera anima della manifestazione: dalle aziende di produzione e distribuzione ai buyer italiani e stranieri, dagli organismi europei alle associazioni e federazioni di categoria, dalle istituzioni locali e nazionali agli enti di certificazione. Per tutti l’appuntamento è presso il Quartiere fieristico di Bologna per la 31a edizione di SANA.