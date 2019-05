Sara Carbonero, moglie di Casillas, operata per un tumore maligno poco tempo dopo l’infarto del portiere

Le brutte notizie non arrivano mai da sole. Ne sanno qualcosa la giornalista Sara Carbonero, 35 anni, e il marito Iker Casillas, portiere del Porto ed ex Real Madrid. La donna, infatti, è stata operata per un “tumore ovarico maligno”, secondo un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. La Carbonero ha annunciato la sua malattia 3 settimane dopo che il marito, stella del calcio di 38 anni, ha accusato un infarto per il quale è stata necessaria un’operazione d’urgenza e per il quale è già stato dimesso.

“Quando non ci eravamo ancora ripresi dallo spavento, la vita è tornata a sorprenderci. Questa volta è toccato a me, quella dannata parola di 6 lettere che ancora faccio fatica a scrivere. Qualche giorno fa in un controllo, i medici hanno visto un tumore ovarico maligno e sono già stata operata. Tutto è andato bene, fortunatamente lo abbiamo scoperto in tempo però ancora mi rimangono alcuni mesi di lotta mentre continuo la relativa terapia. Sono tranquilla e con la fiducia che tutto andrà bene. Ho l’appoggio della mia famiglia e dei miei amici e di una grande equipe medica. So che il cammino sarà duro ma anche che avrà un lieto fine. Approfitto per chiedere da qui ai miei colleghi giornalisti il rispetto e la comprensione con i quali mi hanno sempre trattata, soprattutto in questi momenti così difficili e delicati per me e la mia famiglia”, recita il post scritto su Instagram.

Il post è accompagnato da una citazione di Kafka sulla spiaggia: “Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato”.

Prima di questo post, era stato lo stesso Casillas ad affidare ai social alcune parole che facevano intendere il momento complicato che sta vivendo la coppia: “Questa volta, non è stato un grande compleanno”. Sara Carbonero è una nota giornalista sportiva e una delle influencer più conosciute e ricercate. La coppia si è sposata nel 2016 e ha due figli.