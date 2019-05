Scegliere il barbecue: tipologie, costi e consigli

Quando le belle giornate cominciano a farsi vedere viene voglia di barbecue, di mangiare all’aperto con gli amici, di grigliare pesce, carne e verdure.

Per farlo al meglio un barbecue in muratura è decisamente la scelta migliore, ovviamente per chi ha spazio a sufficienza per questo tipo di accessorio. I barbecue da esterno in muratura sono quelli che offrono maggiori possibilità, in quanto non si rovinano per lungo tempo, anche se esposti alle intemperie senza alcuna protezione.

Perché in muratura

Il sogno di molti è quello di avere un angolo barbecue in giardino, sempre pronto per organizzare pranzi e cene con gli amici. Spesso ai barbecue in muratura si preferiscono quelli in metallo, ma l’errore è abbastanza diffuso: i modelli in muratura da esterno sono quelli più durevoli e pratici, qualsiasi altro tipo di bbq necessita infatti di una copertura invernale, o addirittura di essere ricoverato in un locale lontano dal freddo e dall’umidità. Per quanto riguarda invece i barbecue in muratura da giardino sono oggetti che possono rimanere all’aperto per diversi anni, senza mostrare alcun tipo di segno di degrado. Per altro, una regolare manutenzione consente di utilizzare il medesimo bbq in muratura anche per decenni.

Come scegliere il barbecue da giardino

Nei negozi specializzati nella vendita di barbecue in muratura se ne trovano di diversi modelli e tipologie. Il consiglio è quello di misurare accuratamente lo spazio che si ha a disposizione, in modo da poter acquistare il barbecue più grande possibile. Questo consentirà di avere maggiore versatilità, per poter preparare sia il pranzo per la famiglia, sia la cena per numerosi amici e parenti riuniti tutti insieme. Il perfetto barbecue in muratura da giardino dovrà anche consentire di posizionare la griglia a differenti altezze dal fuoco, per facilitare la cottura dei cibi, anche con una minima quantità di carbonella. Oggi in commercio se ne trovano anche dei modelli dal design accattivante, oppure muniti di accessori particolarmente utili. Ad esempio sono molto pratici i barbecue in muratura con camino per la legna, dove preparare costantemente le braci per la griglia.

Il costo

Per quanto riguarda i barbecue in muratura i prezzi sono vari, a seconda dei modello, delle dimensioni, della presenza di accessori aggiuntivi. Il prezzo per un piccolo bbq in muratura è comunque non elevatissimo, se si scelgono i modelli classici, senza troppi fronzoli. Se a questo si intende poi aggiungere un piano laterale, dove appoggiare attrezzi e alimenti da cuocere o già pronti, oppure un camino aggiuntivo per la produzione delle braci, o la disponibilità di una griglia in ghisa, ovviamente il prezzo totale sale, così come anche la praticità e la comodità del barbecue. Conviene in genere stabilire in anticipo il budget, per poi scegliere il barbecue che meglio risponde alle esigenze del singolo utilizzatore, evitando di tendere al risparmio. I modelli più costosi infatti sono fatti per durare nel tempo, sono costruiti anche con mattoni refrattari di qualità, che garantiscono un lungo utilizzo senza problemi di sorta. In questi casi spendere qualcosa in più non guasta mai.