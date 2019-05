Scie Chimiche, Romina Power: “Povero cielo come lo stanno combinando. Poveri noi quando ne sentiremo gli effetti”

Romina Power si è nuovamente espressa, su Instagram, sul tema delle fantomatiche “scie chimiche” rilasciate in cielo dagli aerei: “Povero cielo come lo stanno combinando. Poveri noi quando ne sentiremo gli effetti“, ha scritto in un post. “Poor California, poor USA, poor world! #chemtrails“, ha scritto su Instagram la cantante qualche giorno fa, mentre si trovava in California.

Secondo la teoria complottista delle “scie chimiche“, alcuni aerei rilascerebbero volontariamente sostanze chimiche per avvelenare l’aria e innescare eventi meteo-climatici di varia natura: la scienza ha più volte chiarito e e provato che le scie non sono altro che prodotto della condensazione e solidificazione del vapore acqueo.

Qualche anno fa la 68enne ha anche scritto una canzone sul tema, intitolata “Un Messaggio”, che recita:

“Che malattia è il vivere

in un mondo dove ancora c’è conflitto

seppelliamo amici e famigliari

ma niente fermerà la nostra libertà

non vogliamo più che vinca la paura

non vogliamo scie chimiche nel cielo blu

il mondo va guarito insieme

per poter in pace vivere.”