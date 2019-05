Scilla & Cariddi – Breve tregua domenicale tra Messina e Reggio Calabria ma sarà un Lunedì di maltempo invernale

E’ tornato a splendere il sole oggi nello Stretto di Messina e la temperatura ha lambito i +20°C, che però grazie al soleggiamento sembravano decisamente di più per il corpo umano nonostante un fresco vento teso di maestrale. Questa tregua di bel tempo, però, ha le ore contate e nella giornata di Lunedì 6 Maggio tornerà il maltempo invernale, dopo le piogge che hanno contraddistinto le precedenti giornate di Venerdì e Sabato in quest’inizio di Maggio che sembra un mese travestito da Marzo. La situazione meteorologica tra Sicilia e Calabria, infatti, sembra ancora tardo-invernale e a maggior ragione lo sarà domani, quando le temperature diminuiranno drasticamente con un rinforzo del vento di maestrale e il ritorno di piogge e temporali. La temperatura crollerà fino a piombare, lunedì sera, sotto la pioggia, addirittura a +10/+11°C, come in pieno inverno. Sulle montagne tornerà la neve oltre i 1.300 metri di altitudine: potrebbe imbiancarsi in modo eccezionalmente tardivo anche Gambarie. La pioggia, alternata al forte vento, cadrà abbondante nei versanti tirrenici di Aspromonte e Peloritani, colpendo in modo più intenso le aree settentrionali di Messina e Reggio Calabria. Dopodomani, Martedì 7 Maggio, tornerà a splendere il sole con temperature in rapido aumento. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

