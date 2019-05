Scilla & Cariddi – Meteo Messina e Reggio Calabria: torna l’inverno in riva allo Stretto, 4 giorni di pioggia

Meteo Messina e Reggio Calabria – E’ tornato il maltempo oggi in riva allo Stretto, tra Calabria e Sicilia, dopo un lungo periodo mite e secco (era da 20 giorni che non cadeva una goccia d’acqua): sta piovendo con appena +15°C in pieno giorno, come se fossimo in pieno inverno, e una linea di foschia e umidità sulle colline di Peloritani e Aspromonte rende lo scenario di Scilla & Cariddi tardo-autunnale. E’ solo l’inizio di un lungo periodo freddo e perturbato che durerà fino a Martedì 7 Maggio, quando – dopo le ultime piogge residue del mattino – tornerà a splendere il sole con temperature in aumento.

Sarà, quindi, un weekend di pioggia e freddo: domani, Sabato 4 Maggio, la temperatura massima tra Messina e Reggio Calabria farà fatica a superare i +16°C e in mattinata si verificheranno forti temporali. Domenica una breve tregua soleggiata al mattino, ma in serata tornerà la pioggia con un forte vento di maestrale. Il giorno più freddo sarà Lunedì, con una massima che si fermerà addirittura a +14°C e il ritorno della neve sui rilievi oltre i 1.300 metri di quota. Come se fossimo di nuovo a Gennaio.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

