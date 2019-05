Scontro in volo in Alaska: 5 morti e un disperso

E’ di almeno 5 morti il bilancio di uno scontro in volo tra due idrovolanti nei cieli dell’Alaska: lo riporta il quotidiano locale Anchorage Daily News.

La collisione è avvenuta nei pressi della città di Ketchikan, circa 1.240 km a sudest della capitale Anchorage.

I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo 10 persone, le cui condizioni non sono al momento state rese note. A bordo dei due velivoli viaggiavano 16 persone. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente tra i due velivoli, un de Havilland DHC-2 Beaver con 11 persone a bordo e un de Havilland Otter DHC-3 con 5 persone a bordo.