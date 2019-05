Screening gratuito della pressione per la Giornata Mondiale dell’Ipertensione: il 17 maggio a Milano

Importante iniziativa che si svolgerà a Milano il prossimo venerdì 17 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ipertensione.

L’ipertensione è, infatti, una delle cosiddette “patologie silenziose” e il fattore di rischio n. 1 che contribuisce a decessi su scala globale, causando ictus, infarti e altre complicazioni cardiovascolari. È, quindi, importante aumentare la consapevolezza degli italiani su questa patologia e sensibilizzarli sul ruolo chiave del monitoraggio domestico della pressione per prevenirla e affrontarla in maniera tempestiva.

Per questo motivo, OMRON Healthcare – leader globale nel campo delle apparecchiature mediche clinicamente provate e innovative per il monitoraggio sanitario e la terapia – supporta a livello mondiale il May Measurement Month, che a Milano si svolgerà presso l’Auxologico San Luca durante la Giornata Mondiale dell’Ipertensione. Le persone potranno recarsi allo screening site per misurare gratuitamente la pressione sanguigna, ricevendo consulenze e consigli da professionisti del settore sanitario nel caso in cui i loro valori fossero superiori alla norma.

Dalle 10 alle 13 presso l’Auxologico San Luca (Piazzale Brescia, 20 – MM1 De Angeli), il Prof. Parati (Direttore scientifico, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano) e Valeria Colangiulo (Sales Country Manager Italy&Greece di Omron) saranno a disposizione per incontrare i media e parlare dell’iniziativa, nonché dell’importanza dell’automonitoraggio della pressione sanguigna, presentare i dati sullo scenario locale e altre iniziative rivolte ai cittadini durante l’intero mese dedicato al monitoraggio della pressione sanguigna .

Qualche informazione su OMRON: OMRON Healthcare è il marchio mondiale N.1 dei dispositivi di monitoraggio della pressione sanguigna ed è impegnata ad aiutare le persone a vivere la propria vita in una maniera più attiva e soddisfacente con “zero compromessi”. L’azienda ha incarnato l’essenza della sua vision in una “promessa‘’ per portare la vision in un’azione concreta e per questo ha deciso di sostenere la Giornata Mondiale dell’Ipertensione e il May Measurement Month.