Settimana della scienza e innovazione a Esapolis

Rivoluzione genetica fuori controllo?

La tecnologia CRISPR Cas 9 per rendere più forti e intelligenti topi e …umani?

Che cos’è CRISPR? Perché la comunità scientifica è così affascinata dalle sue potenziali applicazioni? Immaginate un futuro in cui i genitori possano creare bambini su misura?

CRISPR potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo alcuni dei maggiori problemi del mondo, come il cancro, la carenza di cibo e le esigenze di trapianto di organi. Rapporti recenti esaminano persino il suo uso come strumento diagnostico altamente efficiente della malattia. Ma come qualsiasi nuova tecnologia, potrebbe anche causare nuovi problemi non previsti.

Per comprenderne di più su questa nuova frontiera della scienza domenica 12 maggio 2019 a Esapolis si terrà un importante evento conferenza.

Relatore: Prof. Ernesto Carafoli

Realizzato in collaborazione con il gruppo di ricerca sulla cognizione animale del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova che opera con una unità sugli invertebrati anche presso il museo Esapolis.

Presentato da:

Dr. Enzo Moretto (Direttore di Esapolis e Butterfly Arc)

Prof.ssa Lucia Regolin (full professor Department of General Psychology)

Entrata gratuita al Museo dalle 17:15.

L’evento verrà visualizzato in contemporanea in vari spazi del Museo.