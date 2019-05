Sicilia: giovedì 9 Maggio inaugurazione della nuova sede del Parco dei Monti Sicani

“Un’importante protocollo per esportare i Monti Sicani nel mondo, promuoverli e creare una serie di attività legate all’educazione ambientale. Giovedì 9 Maggio durante l’inaugurazione della nuova sede dell’Ente Parco dei Monti Sicani di Palazzo Adriano verrà firmato il protocollo di intesa tra l’Ente Parco e l’Aigae. È il quarto Parco Regionale dopo Madonie, Nebrodi ed Alcantara a siglare questo protocollo”. Lo ha annunciato Violetta Francese, Coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche della Sicilia. C’è la Valle del Sosio con l’unico affioramento del Permiano in Sicilia. Briefing stampa Giovedì ore 10 e 30 a Palazzo Adriano all’apertura della nuova sede del Parco dei Monti Sicani – via Papas Francesco Vecchio

Firma accordo con il Parco per lanciare nel mondo i Monti Sicani.

“Con questo accordo andremo a sviluppare tecniche e metodi dell’interpretazione ambientale e culturale – ha proseguito Francese – tecniche e metodi dell’educazione ambientale, per il turismo sostenibile, per la comunicazione ambientale, sviluppare tecniche e metodi di formazione partecipata. La collaborazione tra l’Ente Parco Regionale dei Monti Sicani e l’AIGAE potrà sostanziarsi, anche con successivi e specifici atti, con attività culturali, formative, professionali, educative, interpretative, di animazione socio-economica, di collaborazione a progetti europei, nazionali e/o regionali e quant’altro fosse ritenuto utile e necessario per conseguire la mission istituzionale dell’area naturale protetta. L’obiettivo è quello di valorizzare e promuovere al massimo il Parco, incrementare le attività naturalistiche e avere delle figure altamente professionali che possano operare nel territorio dei Monti Sicani. Questo perché abbiamo una forte richiesta da parte di giovani che vogliono iniziare attività escursionistiche nel territorio. Quello dei Monti Sicani è un territorio importante sia per gli aspetti naturalistici ma soprattutto geologici. Nella valle del Sosio c’è l’unico affioramento del Permiano in Sicilia. L’evento di Giovedì è molto importante per il territorio ma anche per l’intera regione. Avremo la presenza dell’intera Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano”. All’inaugurazione della nuova sede del Parco dei Monti Sicani ed alla firma del protocollo tra Ente Parco e AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Giovedì 9 Maggio, alle ore 10 e 30 a Palazzo Adriano in Via Papas Francesco Vecchio, interverranno l’intera Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano, l’on. Salvatore Cordaro, Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia