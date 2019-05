Un bus con a bordo turisti stranieri, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud.

Al momento risulta un morto e diversi feriti. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco, 118 e il personale Anas.

Il raccordo autostradale Siena-Firenze, informa Anas, è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni, a causa dell’incidente.