Soccorso agli escursionisti: accordo tra Ente Monti Lattari e Soccorso Alpino e Speleologico

“Ora Sentiero degli Dei, Faito, Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, avranno maggiori servizi anche in materia di sicurezza per i turisti. Ho firmato il protocollo con il Soccorso Alpino, voluto fortemente dal sottoscritto e dal Presidente del Servizio Regionale Regionale Campania del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Girolamo Galasso, rappresenta un grande traguardo per entrambe le parti. L’accordo prevede interventi di soccorso ai turisti, agli escursionisti. Il solo sentiero degli Dei, percorso ogni anno da decine di migliaia di persone con le sue molteplici chiamate per soccorso, di varia natura e gravità, rappresenta un esempio significativo di quanto questo territorio necessiti di attività di prevenzione, prima ancora che di soccorso”: lo ha affermato Tristano dello Ioio, Presidente del Parco dei Monti Lattari.

Una grande notizia soprattutto per gli escursionisti, per i non pochi amanti della Costiera Amalfitana che è regina di colori e profumi e per tutti gli appassionati del Turismo Ambientale ed Escursionistico.

L’accordo consentirà anche soccorso sul Faito, vittima lo scorso anno di incendi devastanti.

“Anche il Monte Faito, anch’esso meta di turisti di varie nazionalità, in 10 mesi la Funivia ha fatto registrare ben 80.000 presenze. Tali turisti italiani e stranieri arrivano equipaggiati in vario modo. Non escludiamo – ha continuato Dello Ioio – che grazie proprio a questo accordo, di arrivare alla creazione di un presidio fisso da parte del Soccorso Alpino proprio sul Faito”.

Un accordo importante per la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina

“Da parte di entrambe le strutture, ognuna per le proprie competenze, c’è sempre stata molta attenzione al territorio e alla popolazione sia residente che turistica. Questo accordo sigla anche la possibilità di far “crescere e sviluppare” – ha affermato Girolamo Galasso, Presidente del Servizio Regionale Regionale Campania del CNSAS – una delle zone considerate tra le più belle al mondo, aumentando nei frequentatori la consapevolezza e la cultura della montagna nonché rendendo più rapido ed efficace l’intervento tecnico e sanitario da parte della struttura qualificata e preposta per legge ad effettuarli.

L’idea è nata allo scopo di intensificare le iniziative di prevenzione e migliorare l’efficacia delle attività di ricerca e soccorso nella zona della Costiera Amalfitana/Sorrentina, che rappresenta uno dei territori maggiormente a rischio incidenti in Regione Campania. In quest’area, infatti, il SAS Campania effettua quasi il 50% degli interventi totali annui, molti dei quali dovuti a perdita di orientamento oppure cattivo equipaggiamento”.