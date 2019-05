Sostenibilità e industria chimica, Costa: “può fare molto per individuare sostanze a basso impatto ambientale”

“L’industria chimica può fare molto per individuare sempre più sostanze che abbiano un basso impatto ambientale e anzi, ci aiutino a combattere l’inquinamento”. Queste le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, commentando l’impegno del settore sul fronte sostenibilità, tema che è stato al centro ieri del “Bracco Innovation Day” dedicato all’industria, alla ricerca e alla sostenibilità.

“La chimica in sé non è né buona né cattiva – asserisce Costa – Il nostro corpo è un gigantesco laboratorio di reazioni chimiche. Dobbiamo stare attenti però con l’Ambiente alle sostanze che immettiamo, così come facciamo attenzione a quello che ingeriamo. Il nostro faro – ricorda Costa – rimane il Regolamento Reach, che prevede che le sostanze chimiche in commercio nell’Unione Europea debbano essere registrate per essere impiegate e il principio di precauzione che è alla base della normativa ambientale comunitaria”. “Purtroppo – conclude il ministro – assistiamo oggi a una grande diffusione di sostanze bioaccumulanti che è difficile contrastare una volta immesse in circolo e che ritroviamo perfino nel grasso dei pinguini e degli orsi polari, lontano quindi dalle sorgenti di immissione”.