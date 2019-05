Sostenibilità sociale, ambientale ed economica: il Gruppo IMQ Sustainability Partner del Giro d’Italia

La redazione di un Bilancio di Sostenibilità è un’incombenza tipica delle aziende, ma anche gli eventi e la loro organizzazione possono avere un significativo impatto sull’ambiente e hanno bisogno di uno strumento ad hoc per gestire quest’aspetto.

In termini di produzione di CO2, non è difficile immaginare l’impatto di un evento che muove milioni di persone, come il Giro d’Italia.

Proprio con lo scopo di monitorarlo e di individuare le aree di miglioramento, 3 anni fa è partita la collaborazione tra il Gruppo IMQ e RCS Sport per la redazione del Bilancio di Sostenibilità. Un documento che, redatto secondo le più autorevoli linee guida internazionali (GRI Standards), ha guidato gli organizzatori del Giro nella raccolta e nell’analisi dei dati significativi delle varie tappe, analizzando gli stakeholder, focalizzandone i loro interessi e fornendo gli strumenti per individuare gli obiettivi di miglioramento.

Il Giro d’Italia è infatti una delle maggiori manifestazioni sportive del nostro Paese: con la sua Carovana si muovono più di 1.000 veicoli che percorrono circa 5.000 km, non solo i 3.500 percorsi dagli atleti in gara. Bisogna anche contare i circa 12 milioni di persone che assistono alle tappe del Giro e raggiungeranno l’area del percorso per lo più in auto, oltreché i rifiuti prodotti durante i 21 giorni di manifestazione. Impatti significativi ma che attraverso gli obiettivi di performance individuati con il Bilancio è possibile ridurre. Un esempio? Proprio quello dei rifiuti: nella scorsa edizione ne sono stati recuperati 75.758,12 kg e ben il 90,57% è stato destinato al riciclo.

“Il fatto che un evento sportivo come il Giro d’Italia, abbia deciso di dotarsi di uno strumento tipicamente aziendale quale il Bilancio di Sostenibilità, strutturato a beneficio di tutti i propri stakeholder per renderli consapevoli degli impatti che l’evento genera sul piano economico, ambientale e sociale, è indice di estrema trasparenza da parte degli organizzatori,” ha dichiarato Piercarlo Pirovano, responsabile Marketing del Gruppo IMQ. “Io e i miei collaboratori siamo orgogliosi di affiancare per il terzo anno consecutivo RCS Sport per questa importante iniziativa nella quale la nostra azienda è fortemente impegnata”.