SpaceX: in orbita i primi 60 satelliti Starlink

Successo per il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX: in orbita i primi 60 satelliti della sua costellazione “Starlink“, che ha l’obiettivo di fornire internet dallo spazio. Un giorno potrebbe raggiungere l’esorbitante numero di 12mila dispositivi.

Il vettore è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, e ha portato i satelliti a una altezza di 450 km, leggermente al di sopra della quota della Stazione Spaziale Internazionale, ma molto al di sotto della maggior parte dei satelliti, posti su orbite geostazionarie fino a 36mila km di quota.

I dispositivi pesano 227 kg l’uno e hanno raggiunto le rispettive posizioni utilizzando i propri propulsori.