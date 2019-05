Spazio: Altec, Nanoracks e Thales Alenia in workshop a Torino

I rappresentanti di Altec, NanoRacks e Thales Alenia Space discuteranno, domani, in un workshop a Torino, presso il centro Altec in corso Marche, sulle future opportunita’ commerciali di accesso allo Spazio dell’industria italiana, partendo dal Modulo Airlock di NanoRacks, inviato recentemente presso il centro di integrazione di NanoRacks a Houston, in Texas. Il modulo chiamato Bishop e’ il primo Airlock commerciale che operera’ sulla Staziona Spaziale Internazionale. Gestito e di proprieta’ di NanoRacks, sara’ permanente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Thales Alenia Space ha prodotto e testato l’involucro pressurizzato per Bishop, cosi’ come ha contribuito alla costruzione di diverse strutture secondarie, inclusi gli scudi per micrometeoriti e detriti orbitanti, i pannelli multistrato isolanti, la struttura di supporto delle linee video e di potenza del dispositivo di aggancio ed altri componenti. Altec presentera’ lo Spacegate, il servizio che comprende le attivita’ di terra, rivolte alla preparazione ed alla qualifica di esperimenti e payloads per il volo, e l’accesso allo Spazio offerto attraverso partnership dedicate, in modo da garantire la possibilita’ di offrire la piattaforma piu’ adeguata per le esigenze dei clienti finali.