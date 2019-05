Spazio: l’astronauta Umberto Guidoni guida d’eccezione nello “spazio virtuale” del Museo civico di Rovereto

Una guida d’eccezione, l’astronauta italiano Umberto Guidoni, accompagnerà nello spazio – virtuale ma non troppo – i visitatori della mostra “La Luna. E poi?” allestita al Museo civico di Rovereto per celebrare i 50 anni dall’allunaggio che si terrà lunedì 6 maggio.

Una mostra che rivolge lo sguardo anche al presente e al futuro delle esplorazioni spaziali, esponendo cimeli originali, grandi modelli, video d’epoca e offrendo esperienze di realtà virtuale. L’incontro con Guidoni, nell’ambito delle iniziative legate alla mostra che sarà aperta fino al 20 luglio, è organizzato dalla Fondazione Museo Civico in collaborazione con il Lions club Rovereto host. Guidoni seguirà il pubblico nelle sale della mostra raccontando le sue esperienze e aneddoti legati alle missioni spaziali da lui condotte. La visita si concluderà in sala convegni di Palazzo Parolari, dove ci sarà spazio per il racconto della sua vita da astronauta e per le domande di curiosi e appassionati.