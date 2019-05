Spazio: Cosmo-SkyMed e Prisma monitorano la deforestazione in Amazzonia

Il Brasile ha un territorio vastissimo e “con il sistema satellitare Cosmo-SkyMed” ed ora “con il satellite Prisma dell’Asi, monitoriamo la deforestazione in Amazzonia, in un’area di un milione di chilometri quadrati, e anche l’ambiente sociale del territorio amazzonico“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il Coordinatore delle attività spaziali del Gruppo Leonardo e ad di Telespazio, Luigi Pasquali, a margine del convegno “La cooperazione spaziale come strumento per il progresso economico, scientifico e culturale“, svoltosi oggi a Roma presso l’Ambasciata del Brasile. “Siamo i fornitori del ministero della Difesa del Brasile di dati di geoinformazione con Cosmo SkyMed e adesso con Prisma che, grazie alla tecnologia iperspettrale, rappresenta un salto tecnologico perché integra immagini con informazioni, si otterranno dati dallo spazio ancora più dettagliati”.