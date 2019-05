“Lo spazio… ai giovani”: l’astronauta Franco Malerba a Genova il 10 maggio

In programma Venerdì 10 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, presso la Scuola Politecnica, Padiglione G, Via Opera Pia 15a, Genova, l’evento “Lo spazio…ai giovani”: si tratta di un’iniziativa per conoscere le opportunità di lavoro offerte dal settore spazio-telecomunicazioni. Interverranno l’astronauta Franco Malerba e relatori dell’Agenzia Spaziale Italiana, Leonardo, Thales Alenia Space e dell’Università di Genova.

L’evento è organizzato dal corso di laurea in Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell’Informazione e dal corso di laurea magistrale in Internet and Multimedia Engineering in collaborazione con Franco Malerba, il primo astronauta italiano.

Il settore spazio-telecomunicazioni è in fortissima espansione: le opportunità di lavoro sono attualmente tante e sono previste in ulteriore grande crescita nei prossimi anni.

Partecipano con interventi e seminari l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), due grandi aziende attive nel settore spaziale, Leonardo S.p.A. e Thales Alenia Spazio, oltre a Franco Malerba stesso ed a docenti dei nostri corsi di laurea triennale e magistrale.