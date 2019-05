Spazio: “Il racconto dell’universo” al festival “Nizza è Scienza”

Si terrà il 4 maggio al Foro Boario di Nizza Monferrato il festival “Nizza è Scienza” che inaugura la sua prima edizione ripercorrendo per l’intera giornata “Il racconto dell’universo”, un avvincente viaggio attraverso il cosmo e la sua evoluzione.

A partire dalle 9.30, per l’intera giornata, otto scienziati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nuclare e una ricercatrice di Alenia Spazio si passeranno il testimone del racconto: dalle prime fasi del cosmo alla nascita delle stelle, dalla formazione degli elementi che costituiscono tutto quello che conosciamo all’esplorazione dello spazio, grazie alle missioni spaziali o a messaggeri capaci di attraversare milioni di anni luce prima di arrivare a noi, come i neutrini, i raggi cosmici e le onde gravitazionali emesse da inimmaginabili cataclisimi cosmici.

Il dialogo con gli scienziati non si esaurisce con il racconto a più voci sulla storia dell’universo. All’esterno del Foro Boario saranno allestite alcune postazioni curate da ricercatori dell’INFN, docenti delle Università di Torino, Milano e Genova e docenti delle scuole superiori del territorio Nicese e Milanese, nelle quali si illustreranno attività educational replicabili a scuola, o in laboratori didattici, con moderne apparecchiature a basso costo, quali rivelatori per la radioattività ambientale e lo studio dei raggi cosmici. L’evento è organizzato dalle sezioni di Milano e Torino dell’INFN, con la collaborazione di Thales Alenia Spazio, con il patrocinio del Gruppo Astrofili Deep Space di Lecco e con il supporto degli Assessorati alla Cultura e alla Promozione e Sviluppo del Terrotorio e del Comune di Nizza Monferrato.