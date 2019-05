Spazio: uno sbarco tedesco sulla luna previsto per il 2020, la missione sarà senza equipaggio

Il progetto nasce dall’idea di una startup di un gruppo di giovani ricercatori berlinesi e prevede per il 2020 una missione di sbarco sulla luna con due mezzi spaziali rover senza equipaggio. La data della missione tedesca era inizialmente prevista per il 2018 ma solo recentemente sono state trovate le risorse necessarie. la startup infatti sarà sostenuta economicamente da Vodafone e sarà portata a termine con un razzo di Elon Musk.

I progetti di missioni senza equipaggio umani sulla luna non mancano, anche se i risultati finora non sono stati particolarmente positivi. Ma un portavoce di PTScientists promette alla Welt: “noi saremo i primi europei a sbarcare con un nostro mezzo sulla luna“. Il carico utile per il modulo di atterraggio lunare tedesco è di 300 chili.