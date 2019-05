“Andremo sulla Luna. Andremo su Marte“, ha annunciato il presidente Donald Trump in occasione della conferenza stampa congiunta con il premier giapponese Shinzo Abe a Tokyo, sottolineando che Stati Uniti e Giappone collaboreranno nelle missioni spaziali. “Dal punto di vista militare, non c’è nulla di più importante in questo momento dello spazio“, ha aggiunto il tycoon.