Il cromo è un minerale indispensabile per la nostra salute, utile soprattutto per contrastare colesterolo e glicemia alta, e quindi prevenire gravi patologie come diabete o malattie cardiache. Si tratta di un minerale poco conosciuto, ma fondamentale per il nostro benessere, in quanto consente all’organismo di tenere sotto controllo i livelli di insulina, influenzando livelli di glucosio e grassi. Numerosi studi scientifici hanno inoltre dimostrato che il cromo interviene nel ridurre l’insulino-resistenza, abbassando la glicemia e prevenendo così il diabete.

Il cromo aiuta inoltre ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo ed è ideale per chi è a dieta in quanto permette di perdere peso, agendo direttamente sul metabolismo, rinforzando la massa muscolare e riducendo i cuscinetti adiposi. In questo modo aiuta il corpo a bruciare le calorie consumate durante i pasti.

In genere questo minerale viene consigliato a chi soffre di patologie metaboliche, ma anche alle donne in menopausa, anche perché con il passare degli anni i suoi livelli nell’organismo si riducono, causando piccoli e grandi disturbi. Un organismo con alti livelli di cromo, invece, è in grado di tenere a bada il diabete.

COME ASSUMERE IL CROMO

Assumere il cromo esclusivamente con l’alimentazione è alquanto difficile ed è necessario prendere dei piccoli accorgimenti. Gli alimenti che lo contengono sono numerosi, ma le quantità contenute sono minime, e dunque è necessario ricorrere ad integratori specifici, in genere prescritti dal medico curante.

Quali alimenti consumare: formaggi, carne, tuorlo d’uovo, nocciole, funghi, lievito di birra, pepe e cereali integrali. Via libera, poi, alle verdure come broccoli, asparagi e barbabietola, alle patate, oltre che timo, cipolla, birra, prugne e frutti di mare.

SINTOMI IN CASO DI CARENZA DI CROMO

Chi non ha livelli di cromo sufficienti soffre in genere di glicemia alta, ipercolesterolemia e aterosclerosi. I sintomi più comuni in caso di carenza di questo minerale sono: stanchezza cronica, affaticamento, stress, alterazione dell’umore, perdita di peso improvvisa, accumulo di cuscinetti adiposi solo in alcune zone del corpo.

Per indagare i livelli di cromo nel proprio organismo è sufficiente ricorrere a delle analisi specifiche che devono essere prescritte dal proprio medico curante.