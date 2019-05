Technology Day di SMA Italia: la tecnologia best in class applicata al fotovoltaico, aperte le iscrizioni

Technology Day: è partito il tour dedicato all’innovazione nel fotovoltaico curato da SMA Italia. L’iniziativa, che rientra nell’innovativo SMA PARTNER PROGRAM, il programma di fidelizzazione lanciato in anteprima in Italia come prima filiale europea, ha l’obiettivo di raggiungere tutti i professionisti del fotovoltaico sul territorio per rispondere alle nuove sfide del settore.

Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe illustra: “I sistemi SMA integrano tecnologie best in class, per rispondere alla sempre maggiore innovazione del mercato grazie a collaborazioni con partner di primo livello, quali LG Chem e Mennekes. Dalle soluzioni di accumulo energia alla ricarica solare dell’auto elettrica, il nostro obiettivo è ridurre i costi energetici, e ove possibile azzerarli, raggiungendo una reale autonomia energetica, attraverso soluzioni innovative e molto performanti.”

Il roadshow, che toccherà importanti città italiane, come Padova, Caserta, Catania e Bologna, affronterà tematiche attuali legate al mondo dell’e-mobility, storage e smart home, le disposizioni previste dalle recenti norme CEI 0-21 e CEI 0-16 e come adeguarsi e ancora le novità presentate in anteprima a Intersolar Europe 2019.

Tutte le sessioni prevedono una parte teorica e una seduta pratica con un approfondimento delle best practice già realizzate grazia a SMA, al fine di favorire la convergenza tecnologica tra SMA e i propri partner e fornire agli installatori le corrette conoscenze e la tecnologia più all’avanguardia.

Conclude Natalizia: “Ci posizioniamo all’interno del settore come player di riferimento, in grado di fornire non solo prodotti, ma vere e proprie soluzioni che utilizzano le più recenti innovazioni già disponibili sul mercato”.