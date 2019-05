TEDxPadova: il 25 maggio gli speaker affronteranno un tema suggestivo, quello della “rinascita”

Buona (anche) la sesta. TEDxPadova è ormai sinonimo di innovazione – e non solo – nella città del Santo: la sesta edizione, che si terrà a Palazzo della Ragione, sabato 25 maggio, è infatti ufficialmente sold out. Così uno dei luoghi simbolo di Padova, il salone nato nel Trecento come luogo di amministrazione della giustizia, era infatti un tribunale, non avrà un posto libero nel tornare ad ospitare l’evento che porta sul palco personalità e testimonianze diverse, tasselli di una visione d’insieme di un futuro alle porte. Dall’olimpionica di short track alla giovane ecostar, dall’astrofisica di fama internazionale al medico in prima linea nel combattere le mutilazioni genitali, gli speaker di TEDxPadova affronteranno un tema suggestivo, quello della «rinascita».

«Il filo conduttore di questa edizione porta con sé tante sfaccettature, sfide che i nostri speaker affronteranno nei loro interventi – spiegano il licensee di TEDxPadova Carlo Pasqualetto e l’event manager Edonella Bresci –. Di rinascita, infatti, si parla quando si tratta di economia circolare, di sostenibilità ambientale. Così come si può declinare lo stesso tema parlando di riscatto sociale, riscoperta spirituale e personale. E per questo non è un caso che si sia scelto di tenere l’evento a Palazzo della Ragione: un luogo nato come tribunale, dove arrivavano persone colme di paure e tensioni, che ora è invece un simbolo della rinascita patavina, quella che porta la città ad essere candidata come “urbs picta” a patrimonio mondiale dell’Unesco. Proprio per l’importanza del luogo, abbiamo voluto regalare al Comune di Padova una perizia acustica del grande Salone che ospiterà la manifestazione».

TEDxPadova continua così a crescere: nato sei anni fa dall’intuizione di un gruppo di giovani riuniti in un garage, ora conta un team di 33 persone. Numero che triplica durante le giornate dell’evento: tutti volontari che mettono a disposizione tempo e competenze per la buona riuscita della manifestazione. Un evento patrocinato da Università e Comune di Padova e quest’anno, per la prima volta, anche dal Conservatorio Pollini e dal Consorzio Turistico DMO Padova, con main partner PwC e Crédit Agricole FriulAdria.

GLI SPEAKER

Sei donne, sei uomini, un gruppo. Ecco il «cast» al completo di TEDxPadova, con gli speaker che si alterneranno dalle 15.30 nel Salone di Palazzo della Ragione, presentati dalla dj Ema Stokholma. TEDxPadova comincerà con la musica: sul palco saliranno Alice Nereide Cossa, una delle curatrici artistiche dell’evento, ed il maestro Matteo Ferrara, basso-baritono di fama internazionale, per un duetto a due voci.

Arianna Fontana : pattinatrice italiana, ha vinto nello short track tantissime medaglie: un oro, due argenti e cinque bronzi alle olimpiadi, un oro, sei argenti e sette bronzi ai mondiali. Dopo le ultime vittorie si è presa un anno sabbatico: ora è pronta a ripartire.

: pattinatrice italiana, ha vinto nello short track tantissime medaglie: un oro, due argenti e cinque bronzi alle olimpiadi, un oro, sei argenti e sette bronzi ai mondiali. Dopo le ultime vittorie si è presa un anno sabbatico: ora è pronta a ripartire. Dan Peterson : impresa titanica sintetizzare la sua biografia in poche righe. Campione di basket e poi allenatore plurivincente, popolare commentatore televisivo e giornalista, come diceva in una nota pubblicità anni ottanta e novanta, per molti «numero uno».

: impresa titanica sintetizzare la sua biografia in poche righe. Campione di basket e poi allenatore plurivincente, popolare commentatore televisivo e giornalista, come diceva in una nota pubblicità anni ottanta e novanta, per molti «numero uno». Drusilla Foer : poliedrica e irriverente cantante, attrice e autrice di origine toscana, da tempo considerata un’icona di stile. Musa di artisti come David LaChapelle e Cindy Sherman, agli inizi della sua carriera si fa già notare al cinema con Ferzan Özpetek.

: poliedrica e irriverente cantante, attrice e autrice di origine toscana, da tempo considerata un’icona di stile. Musa di artisti come David LaChapelle e Cindy Sherman, agli inizi della sua carriera si fa già notare al cinema con Ferzan Özpetek. Eric Barbizzi : Greta Thunberg? In Italia c’è l’abbiamo già. Ed è questa giovane ecostar italiana di 15 anni: diventato famoso grazie alla presenza a «Striscia la Notizia», è già nonostante la giovane età un reporter scientifico ambientale.

: Greta Thunberg? In Italia c’è l’abbiamo già. Ed è questa giovane ecostar italiana di 15 anni: diventato famoso grazie alla presenza a «Striscia la Notizia», è già nonostante la giovane età un reporter scientifico ambientale. Jasmine Abdulcadir : vive e lavora a Ginevra, dove è responsabile dell’Unità Urgenze di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Universitario, e da sempre combatte le mutilazioni genitali. È cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

: vive e lavora a Ginevra, dove è responsabile dell’Unità Urgenze di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Universitario, e da sempre combatte le mutilazioni genitali. È cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Uljan Sharka : fondatore e Ceo di iGenius, la società di intelligenza artificiale che ha ideato e sviluppato crystal, il primo Virtual Advisor per la data intelligence. In precedenza ha lavorato come consulente per Apple.

: fondatore e Ceo di iGenius, la società di intelligenza artificiale che ha ideato e sviluppato crystal, il primo Virtual Advisor per la data intelligence. In precedenza ha lavorato come consulente per Apple. Ottavo giorno : performance di dance abilty per l’associazione fondata a Padova nel 1997 da Marina Giacometti e Anna Ruzza, progetto permanente di attività artistiche di danza e teatro che promuove e realizza l’inclusione della diversità.

: performance di dance abilty per l’associazione fondata a Padova nel 1997 da Marina Giacometti e Anna Ruzza, progetto permanente di attività artistiche di danza e teatro che promuove e realizza l’inclusione della diversità. Tezeta Abraham : Modella e attrice, nata in Gibuti da genitori Etiopi, Tezeta si trasferisce in Italia all’età di cinque anni. Difende i diritti di rifugiati e si batte per lo ius soli: per il Corriere della Sera è fra le cinquanta donne più influenti in Italia.

: Modella e attrice, nata in Gibuti da genitori Etiopi, Tezeta si trasferisce in Italia all’età di cinque anni. Difende i diritti di rifugiati e si batte per lo ius soli: per il Corriere della Sera è fra le cinquanta donne più influenti in Italia. Sara Buson : astrofisica padovana, dopo laurea e dottorato all’Università di Padova è stata selezionata dalla NASA per una prestigiosa post-doc fellowship al Goddard Space Flight Center nel Maryland (USA).

: astrofisica padovana, dopo laurea e dottorato all’Università di Padova è stata selezionata dalla NASA per una prestigiosa post-doc fellowship al Goddard Space Flight Center nel Maryland (USA). Koen Van Pottelbergh : optometrista belga, inventore progetto di occhiali economici che si adattano a quasi tutti i difetti visivi, ruotando una semplice vite fino ad ottenere la visione perfetta, pensati per gli abitanti di paesi con economie fragili.

: optometrista belga, inventore progetto di occhiali economici che si adattano a quasi tutti i difetti visivi, ruotando una semplice vite fino ad ottenere la visione perfetta, pensati per gli abitanti di paesi con economie fragili. Gino Gerosa : cardiochirurgo, è uno dei più importanti specialisti del settore, riconosciuto per aver impiantato il primo cuore artificiale in Italia. Attualmente sta lavorando per sviluppare un cuore artificiale.

: cardiochirurgo, è uno dei più importanti specialisti del settore, riconosciuto per aver impiantato il primo cuore artificiale in Italia. Attualmente sta lavorando per sviluppare un cuore artificiale. Alessandra Biffi: farmacologa e pediatra, ha una vasta esperienza clinica nel trapianto di cellule staminali ematopietiche e nelle sperimentazioni cliniche in fase iniziale di terapia cellulare e genica.

farmacologa e pediatra, ha una vasta esperienza clinica nel trapianto di cellule staminali ematopietiche e nelle sperimentazioni cliniche in fase iniziale di terapia cellulare e genica. Giovanni Carlo Federico Villa: componente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, è specialista di tecnologie non invasive applicate ai Beni Culturali e ha orientato tutta la sua attività alla tutela delle opere d’arte.

EVENTI E CONCEPT

Le direttrici artistiche dell’evento, Alice Nereide Cossa e Aisha Ruggieri, hanno puntato l’accento sull’importanza dell’arte, coinvolgendo associazioni e giovani artisti. TEDxPadova sarà accompagnato da una settimana di eventi che avrà come filo conduttore l’attesa («Waiting»), come ad esempio Over The Ghetto, la manifestazione che giovedì 23 maggio porterà creatività nel cuore del centro storico patavino. La giornata del 25 maggio si aprirà invece con il concerto gratuito nel Cortile Antico del Palazzo Bo, dove la giovane Orchestra Giovanile Tutto d’un Fiato composta da 80 elementi tra i 12 e i 18 anni, si esibirà sotto la direzione dei maestri Fabrizio Castania e Annalisa Meloni.

Il tema della rinascita risveglia subito nella mente immagini e rappresentazioni iconiche, lontane e recenti, legate al mondo dell’arte, della scultura e del cinema. Da sempre l’uomo sente urgentemente la necessità di ri-nascere: nascere di nuovo, abbandonare le reticenze del passato e indossare abiti nuovi. Il concept sviluppato dall’agenzia di comunicazione AD010 con il fotografo Alfonso Papa si lega all’acqua, materia pura per eccellenza, che diventa il non-luogo e il tramite per questo rito di passaggio.