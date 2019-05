Tenuta delle Ripalte sull’Isola d’Elba, un luogo ideale per l’Astroturismo

Tra il verde e il mare dell’Isola d’Elba, sulla Costa dei Gabbiani, c’è un luogo ideale in cui tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea: Tenuta delle Ripalte, a Capoliveri, ottiene la Certificazione di Qualità “​I cieli più belli d’Italia​” da parte di Astronomitaly​ ​-​ ​La​ ​Rete​ ​del​ ​Turismo​ ​Astronomico.

La destinazione toscana, meta scelta per trascorrere vacanze all’insegna di benessere, relax e divertimento, si distingue ora ufficialmente come uno dei luoghi migliori d’Italia in cui osservare il firmamento e vivere emozioni sotto il cielo stellato.

Il Resort Tenuta delle Ripalte ha ottenuto infatti il massimo riconoscimento della Certificazione “I cieli più belli d’Italia” – livello GOLD, conferito dal team di Astronomitaly dopo averne valutato la qualità “astroturistica”.

La location offre diverse proposte che consentono di vivere le tradizioni e le bellezze della Toscana e dell’Isola d’Elba, dall’enogastronomia – cucina tipica e vini d’eccellenza della propria cantina – alle attività e allo sport – ippica, diving, bike, escursioni, tennis, yoga – fino al panorama naturalistico e al soggiorno con la possibilità di scelta tra hotel, ville, fattorie e glamping.

Tenuta delle Ripalte aggiunge così il cielo stellato al suo paesaggio da cartolina e al suo impegno per valorizzare il patrimonio naturale: un panorama diurno con vista unica sulla natura incontaminata e il mare ed un panorama notturno in cui perdersi ammirando le stelle e la Via Lattea.

Tenuta delle Ripalte ed Astronomitaly sono già al lavoro per l’organizzazione di un ciclo di eventi che si terrà dal 29 Luglio al 1° Agosto per far vivere emozioni a contatto con il cielo stellato.

La Certificazione ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.