“La Terra vista dallo spazio”, Luca Parmitano: storia e record di un’avventura spaziale

Con la missione Beyond, prevista il 20 luglio 2019, anniversario dei 50 anni del primo uomo sulla Luna, Luca Parmitano assumerà il ruolo di Comandante della Stazione Spaziale – la prima volta per un astronauta italiano – dove coordinerà il lavoro dei russi di Roscosmos e degli americani della Nasa.

“La terra vista dallo spazio: Luca Parmitano” è uno speciale che testimonia il grande lavoro di preparazione e di addestramento prima della partenza nello spazio, in onda lunedì 27 maggio alle 23.10 su Rai3. E’ un documentario unico dove si raccontano le sfide dell’innovazione scientifica, la storia e i record dell’avventura spaziale, i centri Nasa e il rapporto con l’aeronautica militare e l’Agenzia Spaziale Europea. Ma anche i luoghi, gli allenamenti e la preparazione fisica – con un cenno anche alle gare di Ironman – dell’unico italiano ad aver passeggiato nello spazio, e dell’unico ad aver effettuato un’attività extraveicolare in orbita (EVA) il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale.