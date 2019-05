Terrapiattismo: le Torri Gemelle? “Erano scatole vuote, servivano per le antenne”

“Le torri gemelle erano scatole vuote“. E’ la teoria di Albino Galuppini, uno dei relatori del convegno dei terrapiattisti in corso a Palermo. Galuppini mostra una immagina delle torri gemelle, abbattute nel 2001, ancora in costruzione. “Come vedete ancora i lavori erano in corso e già svettavano le antenne verso l’alto, che servivano per simulare le emissioni satellitari“. E agli scettici presenti in aula, non pochi, dice: “informatevi ‘zeteticamente‘”. A chi gli chiede cosa intende quando parla di “scatole vuote“, replica: “Secondo una teoria, i due grattacieli erano quasi del tutto vuoti, tranne qualche ristorante o bar. Proprio perché in realtà a loro servivano i palazzi come ‘porta antenne’“.