Dai deserti soffiati dal vento dell’India settentrionale fino alle lussureggianti foreste del Borneo e alle coste settentrionali dell’Australia, la natura deve trovare il modo di affrontare le stagioni secche. Il terzo episodio della serie in prima visione “Le terre del monsone”, in onda domenica 19 maggio alle 21.15 su Rai5, rivela le strategie ingegnose messe in atto per fronteggiare il cambiamento catastrofico indotto dai Monsoni.