Terremoti Toscana: la Regione attiva 16 milioni per interventi di prevenzione sismica

Ammontano a 16 milioni di euro i finanziamenti che la Regione Toscana ha attivato con il Dops, il Documento operativo 2019 per la prevenzione del rischio sismico: azioni, spiega l’assessore all’Ambiente, Federica Fratoni, con cui la Regione completa gli interventi messi in campo utilizzando le risorse stanziate dopo il terremoto in Abruzzo del 2009 e che per la Toscana hanno significato complessivamente 39 milioni in sette anni, dal 2010 al 2018, con cui sono stati finanziati 44 interventi di prevenzione su edifici pubblici e 467 su immobili privati.