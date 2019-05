Terremoto in Calabria: epicentro a San Pietro di Caridà, “nessun danno”

Un terremoto magnitudo ML 3.8 si è verificato 3 km sud da San Pietro di Caridà (RC) alle 01:31:57, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

I vigili del fuoco hanno reso noto su Twitter che “al momento non sono giunte alle sale operative segnalazioni di danni.”

“La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. Il terremoto avvertito dalla popolazione, dalle verifiche non risultano feriti né danni“, ha scritto su Twitter il dipartimento di protezione civile.