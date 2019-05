Terremoto Giappone: scossa di magnitudo 5.1 a est di Tokyo

Un forte terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato nell’area metropolitana di Tokyo alle 15.20 locali (08.20 in Italia) con epicentro a est della capitale, nella prefettura di Chiba. Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che non ha lanciato alcun allarme tsunami, misurando poi l’intensita’ della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose.

Il sisma, che si è concentrato nella prefettura meridionale di Chiba e ha colpito a una profondità di 40 chilometri, non ha comportato il rischio di uno tsunami. Il sisma di magitudo 3 sulla scala giapponese è stato avvertito in altre parti delle prefetture circostanti di Ibaraki, Saitama e Kanagawa. La JMA chiede alle persone di fare attenzione alle scosse di assestamento durante la prossima settimana.