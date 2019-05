Terremoto Puglia: domani niente scuole chiuse a Trani e Barletta

“Stiamo facendo gli ultimi sopralluoghi. Abbiamo verificato che non ci sono danni alle strutture e alle scuole in seguito alla scossa di terremoto di ieri. Quindi domani potranno riprendere le attività scolastiche in tutti i plessi comunali“: lo ha dichiarato il sindaco di Trani che aveva disposto la chiusura delle scuole dopo la scossa di terremoto verificatasi ieri mattina.

Domani, inoltre, torneranno sui banchi di scuola anche gli alunni degli istituti scolastici di Barletta: lo ha disposto il sindaco, revocando il provvedimento di chiusura. L’ordinanza di riapertura è stata firmata a seguito di controlli ispettivi effettuati presso gli edifici scolastici di competenza comunale dai tecnici incaricati, i quali non hanno rilevato situazioni di pericolo.