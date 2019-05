Terremoto in Puglia: domani vertice con il Capo della Protezione Civile

Domani, presso la Prefettura di Barletta, si terrà un tavolo tecnico con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli per l’analisi e la valutazione delle misure attuate dopo il terremoto verificatosi il 21 maggio (magnitudo 3.7, epicentro a Barletta).

La scossa ha provocato la caduta di materiale lapideo dalla chiesa di San Domenico a Trani.

Le scuole sono state evacuate ma a seguito di verifiche non sono emersi danni, come anche nel caso nelle linee ferroviarie.

All’incontro con Borrelli e con il Prefetto di Barletta Andria Trani Emilio Dario Sensi parteciperanno anche il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni, il presidente del Comitato regionale permanente di Protezione Civile Ruggiero Mennea, i rappresentanti degli enti locali e delle forze dell’ordine.