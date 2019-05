Terremoto Puglia: scuole chiuse a Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli

“Dalla ricognizione effettuata non risultano verificate particolari criticità né danni a cose o persone, fatta eccezione per la caduta di materiale lapideo dalla sommità della chiesa di San Domenico in Trani, senza alcuna conseguenza anche in considerazione della transennatura già ivi presente e ulteriormente potenziata nel corso della mattinata“: lo si legge in una nota delòa prefettura di Barletta-Andria-Trani.

“A scopo precauzionale ed ai fini dello svolgimento delle prime verifiche tecniche, in alcuni comuni (Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli) è stata disposta per la giornata odierna (e in alcuni casi anche per domani) la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado“. “Alle sale operative dei vigili del fuoco e delle forze di polizia sono giunte telefonate di cittadini allarmati dalla scossa avvertita ma nessuna richiesta di intervento di soccorso si è resa necessaria. Nessuna criticità riscontrata per quanto riguarda le infrastrutture stradali e le reti ferroviarie“.