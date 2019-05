Terremoto Puglia: scuole chiuse e verifiche in corso, riattivata la circolazione ferroviaria

La Protezione civile della Regione Puglia sta effettuando verifiche dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.9, verificatasi alle 10:13, con epicentro nella zona di Barletta (Madonna dello Sterpeto) ad una profondità di 34 km.

La Prefettura della provincia di Barletta, Andria e Trani ha aperto il Ccs (centro coordinamento soccorsi), il Comune di Trani sta aprendo il Centro Operativo Comunale. Al momento non sono registrati danni a persone.

A Trani sono caduti calcinacci nell’area della Fabbrica di San Domenico.

Numerosi dirigenti scolastici e alcuni sindaci hanno disposto l’evacuazione e la chiusura delle scuole (Bari, Trani, Barletta, Altamura).

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è costantemente in contatto con gli enti preposti, con la Protezione civile nazionale e con la Sala Operativa regionale.

E’ stata riattivata alle 11:30 la circolazione ferroviaria fra Bisceglie e Molfetta (linea Bari–Foggia), sospesa dalle 10:30 per verifiche all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi a seguito del sisma: lo ha reso noto Rete ferroviaria italiana precisando che nel corso della sospensione i convogli hanno subito ritardi fino a 60 minuti, mentre un regionale è stato limitato nel percorso.

Tanta paura ma nessun danno a Barletta: il sindaco Cosimo Cannito ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Tutti gli agenti di Polizia locale e i tecnici comunali stanno eseguendo i controlli sui luoghi pubblici e nelle scuole. In attesa della conclusione delle verifiche, è vietato rientrare nelle scuole, anche per raccogliere zaini, borse e quanto lasciato dagli studenti, fino a nuova comunicazione.

Al momento il Comune di Barletta non segnala danni a cose e persone ed ha invitato i cittadini a collaborare e mantenere la calma.

Paura anche in alcuni centri della provincia di Foggia: in Capitanata non si registrano danni a cose o persone anche se sono stati molti i residenti spaventati che hanno chiamato i centralini dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. A Cerignola il sindaco ha anticipato la chiusura delle scuole.